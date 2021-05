Sestri: un ‘lavoretto’ da 4 giorni e il viadotto torna ok

Sembra che dopo quattro giorni di lavoro, da oggi a domenica, il viadotto Ragone, A-12 a Sestri Levante, torni ad essere ok; anche se vedremo ancora i ferri del cemento armato, delle colonne di sostegno, sbriciolarsi. L’allarme, era scatto nel 2018; come mai non è trovato il tempo di metter mano a un ‘lavoretto’ da quattro giorni? Il risultato è che ora i sospetti crescono ed in tanti si chiedono se il viadotto che passa sopra le loro teste o nel loro Comune sia a rischio o meno.

Nel frattempo Autostrade consiglia i camionisti a percorrere la A-21 Torino-Piacenza; la A-1 Milano-Napoli e quindi la A-115 Parma La Spezia.Ricordiamo inoltre che i camion (peso superiore a 3.500 chili) ora sono invitati a lasciare l’Autostrada direzione sud a Chiavari.