Stamattina alle 4.30 due cinghialoni erano in piazzale Europa a Recco, al self service costituito dai bidoni dell’umido (forse riforniti anticipatamente). I due animali, che si aggirano da qualche notte in centro, hanno sparso i rifiuti per un largo raggio, perfino al centro della vicina aiuola. Stamattina alle 6 Amiu era già al lavoro per ripulire l’area.