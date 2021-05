RASSEGNA STAMPA. L’invasione dei tir da Chiavari a Sestri

Oggi, giovedì 13 maggio, auguri a Domenica. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole masserizia (le suppellettili di una casa modesta; l’amministrazione del massaio, risparmio economia Devoto-Oli). Proverbi: “Non si può bere e contemporaneamente fischiare”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Viadotto A-12: “Traffico in tilt in Riviera”; “I sindaci sulle barricate chiedono indennizzi”; “Scontiamo 20 anni di incuria e alternative inesistenti”; “Ricadute turistiche e di immagine”

Emergenza covid: “Nella Asl 4 i nuovi positivi sono 7 e 20 i pazienti ricoverati”; “Vaccini, Ornella Barra spiega cosa occorre fare”; Riaperture: a Rapallo riapre la piscina”.

Chiavari: pedonalizzate serale di via Ravaschieri e via Raggio. Chiavari: nuovi defibrillatori, doppio dono al Comune. Chiavari: caso liceo linguistico, no del Luzzati. Chiavari: Vittorio Podestà ospite del Bandolo social. Chiavari: Tosh, dall’Abruzzo a Ri.

Rapallo: “Poco nota in Riviera l’intesa Amt-Uici”. Santa Margherita Ligure: la Cri pensiona la Panda.

Camogli: U Dragun sogna il Canada. Camogli: famiglie e bambini alla scoperta de l paese. Recco: capolinea integrato bus-treno, ok.

Borzonasca: cavalli selvaggi, progetto di sterilizzazione.