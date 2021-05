Nuovo obiettivo per Rapallo: la conquista della Bandiera Blu nella Primavera 2022. Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Il depuratore è ormai entrato in funzione; con il dragaggio del golfo avremo le carte in regole per chiedere la Bandiera Blu. I nostri dirigenti verificheranno l’iter per ottenerla. Ritengo tuttavia che la città abbia già ora i servizi necessari all’ottenimento. Comunque questa sarà la nostra prossima missione”.

