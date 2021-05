Rapallo: mamma disperata, richiesta di aiuto per non perdere la casa

La caduta da una fascia, l’arrivo del 118, il trasporto in ospedale. Tutto sembra finito e, invece tutto incomincia adesso. Parliamo di una ragazza che, ospite di amici a San Massimo di Rapallo, perde l’equilibrio e cade all’indietro. Un salto di due metri. La paziente riporta lesioni a due vertebre. Fa causa ai padroni della casa, all’epoca Cristina Digese, poi deceduta. Il procedimento penale avviene a Milano e non a Genova nel cui territorio è accaduto l’infortunio. La paziente vince la causa perché la fascia non aveva una ringhiera (la zona è vincolata e non è possibile sistemarla). La difesa della ragazza caduta, che condurrebbe una vita normale, chiede 180.000 euro di risarcimento. Il giudice ne assegna 80 che nel tempo sembrano salire. La famiglia non li ha.

Francesca Dammicco spiega: “La parte lesa vuole i soldi subito; ho già evitato una volta che la casa, oggi di mia figlia, venga messa all’asta. Ora mi servono altri soldi. Sono disperata e ieri ho pubblicato un appello via internet. Chiedo un aiuto a chi può e voglia farlo. Rapallo è una grande generosa città. Spero mi aiutino, che, chi legge il mio appello, aiuti me e mia figlia”.

Qui sotto il link per conoscere la storia e aiutare la famiglia.