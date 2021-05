Rapallo: la diga dei Bagni Marina in Commissione

Diga davanti ai bagni “Marina” di San Michele di Pagana a Rapallo. Oggi se ne è parlato in commissione regionale Ambiente e territorio presieduta da Domenico Cianci.. Assenti i tecnici della Regione che ha autorizzato l’indispensabile rifacimento a difesa di strutture. Sono intervenuti il rappresentate di Italia Nostra che teme l’impoverimento della prateria di posidonia; l’ingegnere che ha redatto il progetto; per il Comune di Rapallo, che in questa materia può solo autorizzare ciò che la Regione ha stabilito, è intervento il consigliere comunale Andrea Rizzi; tra i commissari ha preso la parola la consigliera regionale Lilli Lauro. La diga non dovrebbe incontrare ulteriori ostacoli.

