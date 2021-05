Lettere/ “Recco: costruisci wc, vedere bandiera blu”

Da Simonetta Defferrari riceviamo e pubblichiamo

Evidentemente per gli amministratori di Recco il concetto di turismo si limita esclusivamente a decorare le aiuole. Forse non sanno (ancora) che la bandiera blu viene data alle cittadine che forniscono i migliori servizi pubblici. Ovvero: bagni pubblici (da anni a Recco non esistono e quando c’erano erano indegni), pulizia delle spiagge e servizi anche in quelle libere, oggi anche possibilità di connessioni telefoniche e internet ecc.ecc.mah! Forse come il mio amico recchelino pensano che per tutto ciò basta andare in un bar?