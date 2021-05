Lettere/ “Camogli: tutti i bus devono fermare in piazza Schiaffino”

Da Emanuele Costa Lenzi riceviamo e pubblichiamo

Ringrazio Amt che vuol far fare ai clienti un esercizio fisico obbligandoli a prendere il bus in piazza del teatro. Ma non potrebbe essere il bus che arriva da Ruta, invece di scendere dagli Angeli al teatro ad allungare fino al Migliaro e poi girare e percorrere via della Repubblica? Quanti minuti, chilometri e costo in più richiede questo percorso? Io vivo a Recco e scrivo per una vecchia amica di famiglia che arranca. Per lei arrivare al teatro è come fare la maratona. Mugugna ma come tanti non parla, rassegnata alla sua condizione di vecchia a cui nessuno pensa.