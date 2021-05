Da venerdì 14 maggio fino al 30 di settembre compreso, in via Dante a Lavagna, vengono interdette la sosta e la circolazione dalle ore 18 fino ai 30 minuti successivi ai termini previsti dalle disposizioni governative in merito alla somministrazione di alimenti e bevande al tavolo, al momento fissato alle 22 e comunque in tutti i casi non oltre le ore 01.00.