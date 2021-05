Lavagna: doppio ricorso in Cassazione contro la “Porto spa”

Doppio ricorso disposto dalla giunta comunale di Lavagna in Cassazione contro il Porto di Lavagna. Riguardano tari e Tarsu. Di seguite le delibere pubblicate integralmente sull’albo pretorio del Comune

*****

Deliberazione della giunta comunale. Oggetto: autorizzazione alla resistenza in giudizio per proposizione ricorso dinnanzi la suprema corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria.

Premesso che:

– l’Ufficio Tributi ha notificato alla Porto di Lavagna Spa l’avviso di Accertamento Tassa Rifiuti per la tassazione per l’anno 2011 dello specchio acqueo adibito a posti barca;

– la società Porto di Lavagna Spa, opponendosi all’atto di accertamento notificato, ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Genova depositando il ricorso medesimo in data 14/02/2017 Prot.Com. 4965;

– la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Sezione n. 6, ha pronunciato in data17/05/2017 la Sentenza n. 892/6/17 depositata in Segreteria il 13/06/2017 statuendo, in parziale accoglimento del ricorso predisposto dalla Porto di Lavagna Spa, l’importo della tarsu 2011 dovuta per le superfici acque con detrazione dell’importo già versato per le banchine di approdo, spese compensate, accogliendo il motivo relativo al diritto, in capo alla ricorrente, di detrarre, da mq 77.883 (mq posti barca), i mq 11.177 riferiti alla banchine di approdo respingendo altresì i motivi di impugnazione, da parte della società ricorrente, in punto di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento,violazione del legittimo affidamento e legittimazione passiva;

– la soc. Porto di Lavagna Spa in data 08/11/2017 Prot. Com. 36998 ha notificato ricorso in appello volto all’annullamento dell’avviso di accertamento e alla riforma della sentenza di primo grado pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale sopracitata contestando il difetto di legittimazione passiva; il Comune di Lavagna presentava contestualmente appello per la riforma della sentenza di primo grado relativamente alla quantificazione delle superfici da assoggettare a tassazione ribadendo che posti barca ebanchine sono oggetto di autonoma e separata imposizione;

– la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha pronunciato la sentenza n.685/2020 depositata in data 24/11/2020 con cui accoglie l’appello del Comune in punto di legittimazione passiva in capo alla Porto di Lavagna Spa mentre lo respinge nel merito delle sanzioni e della metratura scomputando dai mq dei posti barca i mq della banchine di approdo rideterminando altresì la tassa dovuta in € 39.976,00 (oltre addizionali, accessori e interessi legali). Preso atto che:

–l’autorizzazione alla resistenza in giudizio di primo grado è stata autorizzata con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 17/03/2017;

–l’autorizzazione alla resistenza in giudizio in appello è stata autorizzata condelibera di Giunta Comunale n. 119 del 17/11/2017.

Ravvisata l’urgente necessità, a tutela degli interessi del Comune, di predisporre ricorso in Cassazione per la conferma dell’avviso di accertamento volto al recupero della tassa rifiuti per anno 2011 per posti barca e per la revisione della sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.685/2020 depositata in data 24/11/2020 con cui si accoglie l’appello del Comune in punto di legittimazione passiva in capo alla Porto di Lavagna mentre lo respinge nel merito delle sanzioni e della metratura tassabile.

Premesso che per effetto dell’art. 43 dello Statuto Comunale, la Giunta Comunale è competente a decidere la costituzione e la rappresentanza in giudizio dell’Ente.

Considerato che in base all’art. 43 comma 3 dello Statuto Comunale, l’individuazione ela nomina del legale cui affidare la difesa mediante conferimento di incarico fiduciario spetta al Dirigente competente in relazione alla materia oggetto del contenzioso.Considerato che la predisposizione di idonea difesa legale mediante studio della pratica con redazione del ricorso in Cassazione da notificarsi alla Porto di Lavagna e da depositarsi presso la Suprema Corte di Cassazione presuppone una adeguata e consolidata esperienza in materia tributaria attualmente non rinvenibile tra le figure professionali dipendenti dell’Ente e che la scelta del legale esterno da incaricare deve necessariamente tenere nella dovuta considerazione un adeguato curriculum professionale del soggetto da incaricare;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari e Culturali – D.ssa Lorella Cella – a formulare successivo incarico legale per la resistenza nel giudizio indicato in oggetto in nome e per conto dell’Ente;Rilevato che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento D.ssa Milena Ferrari addetta all’Ufficio Tributi;Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; Tanto premesso e ritenuto;Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1)di autorizzare la predisposizione di ricorso dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione per la conferma dell’avviso di accertamento n. 106 del 28/11/2016Prot. Com. 38099 del 30/11/2016 volto al recupero della Tarsu per anno 2011 per posti barca e per la riforma della sentenza n. 685/2020 pronunciata e depositata in data 24/11/2020 dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che accoglie l’appello del Comune in punto di legittimazione passiva in capo alla Porto di Lavagna e respinge nel merito delle sanzioni e della metratura scomputando dai mq. 88.946 (posto barca) i mq. 11.177 già pagati a titolo di banchine rideterminando altresì la tassa dovuta in € 39.976,00 (oltre addizionali,accessori e interessi legali);

2)di dare atto che l’individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa mediante conferimento di incarico competerà, con apposito provvedimento dirigenziale al Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari e Culturali, D.ssa Lorella Cella, competente in relazione alla materia oggetto del contenzioso, e chela relativa spesa sarà impegnata con apposito provvedimento dirigenziale al cap.3181 del Bilancio 2020;

3)di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Milena Ferrari,addetta all’Ufficio Tributi dell’Ente, la quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione.

*****

