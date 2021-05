Chiavari: “Linguistico ‘Da Vigo’ senza casa, manca la programmazione”

Dall’ufficio stampa del Gruppo Pd in Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Resta ancora senza una casa la succursale del Liceo Linguistico Da Vigo a Chiavari, condannato ad un pellegrinaggio perpetuo che va avanti ormai da 3 anni alla ricerca di una collocazione definitiva per l’istituto e i suoi studenti. Una situazione che è il frutto del fallimento delle politiche di Comune, Città Metropolitana e Regione e di un mancato lavoro di programmazione. Ho depositato un’interrogazione che verrà discussa martedì prossimo in Consiglio regionale sul tema delle scuole a Chiavari”.

Lo afferma il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi in merito al caso del liceo linguistico che, come riportato dal Secolo XIX, ha incassato l’ennesimo diniego da parte di un altro istituto scolastico alla richiesta di concedere spazi per accogliere le tre prossime classi prime.

“Non più tardi di due mesi fa – sottolinea il capogruppo Pd – la Regione, interpellata in proposito, aveva rassicurato sulla possibilità di reperire gli di spazi necessari che, invece, ad oggi non ci sono. Fino ad ora si è scelto di procedere per ‘tapulli’, con soluzioni temporanee. Adesso la mancanza di una collocazione rischia di diventare un problema anche per le altre scuole chiavaresi”.

“Chiediamo – conclude Garibaldi – un confronto straordinario sulle scuole a Chiavari e nel Tigullio che, andando oltre le emergenze, permetta una pianificazione anche attraverso un utilizzo attento dei fondi previsti dal Recovery plan da destinare all’edilizia scolastica sul territorio”.