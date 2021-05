Chiavari: grazie a Valeria Corciolani avremo un film sulla nostra città

di Giuseppe Valle

Tutti ormai conoscono Valeria Corciolani, artista eclettica che con i suoi romanzi si è imposta all’attenzione nazionale.

Oggi mi concede un’intervista per approfondire l’evento straordinario per cui il suo libro “Il morso del ramarro” diventerà un film.

Domando: hai scelto tu di scrivere gialli o i gialli si sono imposti a te?

Valeria: il mio maestro è stato Georges Simenon per quel suo sguardo sulla realtà che mai giudica; uno scrittore che sa immergersi negli odori, nelle atmosfere più diverse e strane, con delicatezza. Determinante non solo per i romanzi polizieschi che hanno per protagonista il commissario Maigret ma anche per tutta l’altra sua vasta produzione. In un certo modo ne ho seguito l’esempio.

Ho iniziato a scrivere quasi per scherzo e poi la cosa è andata avanti, fino a quest’ultimo romanzo “Il tempo fa le pietre”: Rizzoli mi ha chiamato e ci siamo trovati in perfetta sintonia sul tipo di giallo e sui collegamenti con il mondo dell’arte, altra mia passione.

Domando: com’è avvenuto che la Società di Produzione Cinematografica Cima Prod ti ha chiesto di mettere in scena il tuo romanzo?

Valeria: Nel 2019 in occasione del “Festival della Parola” ho conosciuto Maria Lodovica Marini, della Cima Prod; dopo un po’ di tempo mi ha chiamato e tra noi c’è stata un’intesa perfetta su come trasferire il mio romanzo, cui sono particolarmente legata, sulla scena.

Il regista del film – le cui riprese inizieranno a settembre e dovrebbero durare circa un mese – è Juan Bautista Stagnaro, sudamericano ma evidentemente ligure di origine (ha appena ottenuto la cittadinanza italiana) che vuole riallacciare i contatti con la terra da cui proviene la sua famiglia e sarà particolarmente attento a riprodurre fedelmente l’ambiente chiavarese.