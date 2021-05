Camogli: sfalci e pulizia di sentieri e creuze

Da Comunicazione Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Sono partiti i lavori per gli sfalci e la pulizia degli oltre trenta chilometri di sentieri e strade pedonali (creuze) del territorio comunale.

I primi interventi sono in corso nella zona del fondovalle, e precisamente nella via di Mezzo, via Maggiolo e Salita Prione, mentre dalla prossima settimana sarà il turno della zona delle Case Rosse, a seguire Ruta e via Degregori, via Molfino con la pulizia delle cunette, San Rocco.

Un secondo passaggio, per garantire una buona percorribilità dei sentieri, verrà effettuato tra i mesi di settembre e ottobre.