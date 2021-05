Sestri-Lavagna: “Toti in contatto coi sindaci” (6)

Da Ufficio Stampa Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Siamo in contatto costante con i sindaci di Lavagna Gian Alberto Mangiante e di Sestri Levante Valentina Ghio, che abbiamo sentito anche questa mattina. Entrambi stanno riscontrando grandissime difficoltà nella gestione del traffico pesante nei due comuni di competenza dopo la chiusura ai mezzi oltre le 3,5 tonnellate del viadotto di Valle Ragone sulla A12. Serve un orizzonte temporale chiaro sulla durata di questa interdizione”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

“Alle 12.30 di oggi è prevista una riunione con Mit e Aspi – proseguono Toti e Giampedrone – nella quale pretenderemo delle risposte concrete e una prospettiva chiara sui tempi. Se l’orizzonte temporale di questa chiusura ai mezzi pesanti dovesse essere di più giorni è impensabile lasciare i sindaci da soli a gestire una situazione complicatissima, aggravata dal fatto che molti di questi mezzi sbagliano nell’imboccare il percorso alternativo e si ritrovano nella viabilità cittadina, appesantendola in maniera intollerabile. Si tratta poi – precisano – di situazioni che possono anche causare pericoli per l’incolumità delle persone”.