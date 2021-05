Sestri-Lavagna: “Il passaggio dei Tir rovina l’asfalto” (4)

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

“Il passaggio dei mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria di Lavagna e Sestri Levante provocherà il rapido danneggiamento del manto stradale, con pesanti ripercussioni economiche sulle casse comunali e, di conseguenza, sulle tasche dei cittadini. Per questo motivo mi attiverò affinché, oltre alla gratuità del tratto, Autostrade risarcisca i Comuni per le spese di asfaltatura che si renderanno necessarie in seguito al continuo passaggio di camion lungo le arterie cittadine”.

È quanto dichiara Domenico Cianci, consigliere regionale di Cambiamo!, in seguito alla chiusura ai tir del viadotto di Valle Ragone tra Lavagna e Sestri Levante.