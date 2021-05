Regione: il calendario delle Commissioni e gli argomenti

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

4° Commissione: territorio e ambiente

Seduta in videoconferenza

Giovedì 13 maggio 2021, alle ore 10

ordine del giorno:

1) Parere: Legge regionale n.29 del 21 luglio 1983. Criteri e linee guida regionali per l’approfondimento degli studi geologico tecnici e sismici a corredo della strumentazione urbanistica comunale. Adozione delle Linee Guida per la Gestione del Territorio in Aree interessate da faglie attive e capaci

2) Parere: Legge regionale n.29 del 21 luglio 1983. Adozione delle Linee Guida per la Gestione del Territorio in Aree interessate da Liquefazione (LQ) ed approvazione criteri tecnici integrativi

3) Approfondimento in merito al rilascio dell’autorizzazione di ripristino della scogliera – stabilimento “La Marina” di San Michele di Pagana. Sull’argomento si svolgerà l’audizione di Italia Nostra Genova; del Comune di Rapallo, del concessionario Bagni “La Marina” San Michele di Pagana.

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione;Lavoro

Seduta in videoconferenza

Giovedì 13 maggio 2021 – alle ore 15

ordine del giorno:

Proposta di legge 61 (Fabio Tosi, Armando Sanna, Luca Garibaldi, Ferruccio Sansa, Giovanni Battista Pastorino, Roberto Arboscello, Selena Candia, Roberto Centi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Paolo Ugolini): Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico in materia di sport). Istituzione della “Dote Sport”. Sulla proposta di legge si svolgerà un’audizione con i Presidenti regionali del C.O.N.I. e del Comitato Italiano Paralimpico.

Proposta di deliberazione 12: Approvazione del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria

5°

Commissione: Controlli, verifica e attuazione delle leggi; Pari opportunità

Seduta in videoconferenza

Martedì 18 maggio 2021, alle ore 16.30

ordine del giorno:

1) Ordine del giorno 973 “Sulla rigenerazione dell’Ospedale di Quarto”. Sul provvedimento si svolgerà un’audizione con il Sindaco del Comune di Genova.

2) Ordine del giorno 101 “Sull’incentivazione per l’assegnazione di incarichi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dei comuni delle aree interne” Sul provvedimento si svolgerà un’audizione con il Presidente della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale della Liguria.