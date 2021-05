Recco: fiori e piante per abbellire la città

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Il decoro urbano comincia dalle strade. Ne è sicura l’amministrazione comunale di Recco che in questi giorni ha deciso di migliorare l’arredo verde delle rotatorie stradali, delle aiuole cittadine e delle fioriere con la messa a dimora di piante e fiori. E’ stato quindi programmato l’acquisto di piante ornamentali per la fioritura estiva per allestire gli spazi destinati al decoro floreale.

“Abbiamo investito nel progetto di riqualificazione delle aree verdi e delle rotatorie stradali, in particolare quelle che si trovano all’ingresso della città. La sistemazione delle opere a verde, in questa fase di timida ripartenza, costituiscono un biglietto da visita per accogliere chiunque arrivi a Recco. Le strade devono essere belle, pulite e decorose per cittadini e turisti” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo. Per la riqualificazione delle aree verdi sono stati impegnati 3.600 euro.