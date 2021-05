Recco: fiori d’arancio tra Gabriele Volpi e Soby Harrow Leon

Dall’ufficio stampa riceviamo e pubblichiamo



Ieri, sono felicemente convolati a nozze Gabriele Volpi e Soby Harrow Leon e hanno scelto la Nigeria, alla presenza di una ristretta cerchia di amici, per coronare il loro sogno d’amore sotto le palme di Port Harcourt. Gabriele Volpi ha scelto la Nigeria come luogo per il suo matrimonio con Soby Harrow Leon in segno di riconoscenza ad una nazione e ad un popolo a cui è stato sempre vicino da quando ha deciso, oltre 40 anni fa, di dedicare loro tutto il suo tempo per lo sviluppo della sua attività imprenditoriale. Ora, la coppia partirà per un breve ma romantico viaggio di nozze, con visita ai genitori della sposa, e per progettare il loro nuovo futuro insieme.





Gabriele Volpi e Soby Harrow Leon