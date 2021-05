RASSEGNA STAMPA. A-12, viadotto chiuso ai Tir tra Lavagna e Sestri

Oggi, mercoledì 12 maggio, auguri a Rossana. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: sfoggiare (ostentare una fastosa eleganza o una lussuosa dovizia; mettere pomposamente in mostra, indossandoli, indumenti o mezzi di notevole valore ed eleganza; anche a proposito di qualità Devoto-Oli). Proverbi: “Il primo prossimo è se stesso”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: viadotto A-12 vietato ai mezzi oltre 3 tonnellate e mezzo; invasione di Tir sulla viabilità ordinaria”; “Se le verifiche sono state fatte, perché questo stop improvviso?”; “Preavviso assurdo, per una emergenza come questa”; “A Rapallo preoccupa il viadotto che sovrasta via Betti”. Emergenza covid: “Nella Asl 4 i nuovi contagiati sono 17 e 20 i pazienti ricoverati”; “Pochi vaccini e restano le paure su AstraZenega”; “Casa dei marinai; una dipendente non vuol farsi vaccinare”; “Ginnastica anche sui tetti pubblici”.

Sestri Levante prepara un grande Festival Andersen. Sestri Levante: triathlon e acquathlon nel fine settimana.

Rapallo: scogliera davanti allo stabilimento La Marina, la Regione convoca comune e ambientalisti (Commento. Speriamo abbia convocato se stessa poiché ha rilasciato i permessi). Rapallo: si è spento Daniel, 12 anni. Santa Margherita Ligure: lavori sulla 227, torna il filtro alla Cervara. Santa Margherita Ligure: cinghiali a spasso nel centro.

Camogli: crollo cimitero, il Comitato familiari chiede certezze. Camogli: arenile accessibile ai disabili.

Ne: miniere, no della Regione.