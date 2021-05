Da Cristiano Scarpi riceviamo e pubblichiamo

A proposito della copertura e della risposta del sindaco Olivari. Con il mantra “surreale” non si va da nessuna parte…sarà che me ne intendo poco ma se dopo 25 anni il tetto è pericolante… succede solo nel pubblico …diciamolo, che un lavoro cosi importante abbia una vita così breve non mi sembra normale.