Lavagna: “Parte dei Tir esca allo svincolo di Chiavari” (2)

Stamattina il sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante era in via Moggia, nei pressi della rotatoria tra lo svincolo autostradale e la strada da cui transita tutto il traffico diretto a Lavagna e Sestri Levante proveniente da Cogorno, dalla Val Graveglia e da parte della Fontanabuona. Con grande rischio intasamenti. A mezzogiorno Mangiante e la collega di Sestri Levante Valentina Ghio avranno un nuovo incontro con la Prefetta. Dice Mangiante: “Proprio per evitare ingorghi nel centro città, chiederò che parte dei Tir venga fatto uscire già allo svincolo di Chiavari e percorra poi la sola via Aurelia”.

Il viadotto sotto accusa