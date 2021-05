Camogli: “Il sindaco ha seguito la linea da me suggerita”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Piscina.

Apprendo dal comunicato del Sindaco che ha scelto di seguire la linea da me suggerita nei giorni scorsi per affrontare la problematica relativa alle gravi condizioni strutturali del tetto della piscina giudicato non riparabile dalla ditta che ha fatto il sopralluogo ad aprile.

– Immediata demolizione del tetto

– Piscina scoperta subito in funzione

– Possibilità di prevedere copertura provvisoria nel periodo post estate

– Concordare col gestore il periodo dell’ anno più opportuno per iniziare i lavori definitivi.

Felice per la città di essere riuscito a fare un po’ di chiarezza sulla situazione, seguirò con attenzione tutte le varie fasi.

Ho già inoltrato e protocollato formale richiesta al Sindaco, affinché venga convocata con la massima urgenza la commissione piscina, così da capire, sia quale tipo di copertura l’Amministrazione voglia realizzare,

sia poter ascoltare tutti i soggetti istituzionali coinvolti e sia poter analizzare le proposte avanzate dalla ditta interpellata.

Già troppo tempo si è perso.

Vi terrò aggiornati