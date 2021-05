Camogli: da domenica “101 gite a misura di bambino”

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Da domenica 16 maggio Camogli sarà teatro ideale per effettuare un percorso storico e naturalistico dedicato alle famiglie con figli. Nome dell’iniziativa: “101 gite in Liguria #amisuradibambino”.

“Credo che i bimbi abbiano sofferto questo periodo di chiusura e quindi il progetto 101 gite, al quale abbiamo lavorato per mesi con Cristiano Fiore ed Elisa Garfagna, dà un input verso il futuro – ha spiegato la vicesindaco ed assessore alla Cultura Elisabetta Anversa – Un’occasione per conoscere il territorio sotto differenti aspetti e dare l’opportunità ai genitori di rapportarsi in modo diverso coi figli rispetto ai tanti no di questo periodo di pandemia”.

A corredo dell’iniziativa l’adesione di quattro esercizi commerciali (In Scio Canto, Like Cremeria Italiana, Binji, La cage aux folles) che consegneranno ai partecipanti che vi si recheranno un gadget, la spillina con la mascotte; presto sarà anche realizzato un apposito cartone animato.

Il sito 101 gite in Liguria nasce nel 2011 su idea di Cristiano Fiore. Il portale offre proposte, consigli e recensioni divisi per zona, per età, se piove, in treno, in bicicletta, in passeggino, al fresco, al museo. Più specificatamente il progetto di Camogli è dedicato alla fascia di età 6-10 anni ed è stato ideato da Elisa Garfagna, doppiatrice di tv e cinema.

Recandosi nella sede della Pro Loco (orario di apertura 8.30-12.30 e 15.30-18.30/domenica al mattino) si può ritirare la mappa guida con i punti di interesse (il Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari”, la padella gigante, la spiaggia, i cannoni del Castello, il whalewatching, il parco giochi, la bandiera di Schiaffino). Su di essa sono presenti i Qr code che attivano dei vocali (italiano e inglese), non lunghi, con favole e fatti storici in un linguaggio adatto ai bambini. Un aspetto sicuramente favorevole è quello che il percorso si può fare in piena autonomia e quando si vuole.

https://www.101giteinliguria.it/

La mappa guida