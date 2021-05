Balneari: “Pronta la polizza fideiussoria per i Comuni”

Da Andrea Cauli riceviamo e pubblichiamo

Facile da sottoscrivere, consente un risparmio immediato, era attesa da tempo dalla categoria.

Dalla Fenailp, finalmente, una buona notizia per gli imprenditori balneari: da oggi è possibile stipulare la polizza fideiussoria per il biennio 2021/2022 risparmiando il deposito cauzionale in contanti previsto dall’art. 17 del Regolamento al Codice della Navigazione.

La Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti, infatti, ha stipulato un accordo con la Mia (Assistenza Mutua Integrativa Società di Mutuo Soccorso).

“Un passaggio amministrativo molto conveniente per la categoria – ha dichiarato Pietro Gentili, Responsabile Federazione Lidi Fenailp – anche in considerazione del fatto che il costo dell’operazione è estremamente basso”.

Per attivare l’iniziativa è sufficiente riempire la modulistica ricevuta tramite mail ed effettuare il versamento che parte da 130€ (per importi di canone fino a 5.000,00€) per arrivare a 150€ (per importi di canone fino a 10.000,00€), con l’aggiunta dell’1% sulla differenza per importi superiori.

Queste somme sono comprensive della quota di adesione alla Fenailp. Per aderire è sufficiente rivolgersi al numero 06.45440858 oppure 335.8197826.

“Si tratta di un’ottima opportunità per gli imprenditori balneari che porta un notevole risparmio rispetto ad analoghe iniziative presenti oggi sul mercato – ha concluso Gentili – questo accordo è, anche, frutto di anni di esperienza in questo settore”.