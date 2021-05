A-12: code e intasamenti tra i caselli di Lavagna e Sestri (3)

Situazione caotica nel traffico sia sulla A-12 sia sulla viabilità ordinaria. Altro che chiedere la gratuità dei pedaggi; occorre chiedere i danni per le ore di lavoro perduti; gli appuntamenti saltati; i danni per non essere stati presenti ad appuntamenti sanitari attesi da mesi.

Le code alle 10:

coda tra Nervi e Genova Est per lavori

coda tra Recco e Rapallo per lavori

coda tra Recco e Nervi

Coda tra Nervi e Recco

Lavagna-Sestri Levante e Sestri Levante -Lavagna: tratta chiusa ai mezzi con peso superiore alle 3.5 tonnellate, per le condizionie del viadotto Ragone. Questa decisione, unilaterale e assunta ieri senza preavvisi ragionevoli, produce code e intasamenti tra l’uscita del casello di Lavagna e quello di Sestri; con l’attraversamento dei due centri cittadini.