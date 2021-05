Tigullio: “Telefonia, potenziare professionalità”

Dall’ufficio stampa del Gruppo regionale Lega-Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Ho appreso dai sindacati che la ditta Econet, che si occupa delle manutenzioni sulle linee di telefonia Telecom nel Tigullio, sta proponendo di mandare in trasferta in varie zone d’Italia 15 addetti, i quali hanno esperienza sul nostro territorio. Ciò potrebbe essere un ostacolo a un servizio che, soprattutto in questo periodo di emergenza coronavirus, ha un’importantissima rilevanza pubblica per lavoratori, studenti, famiglie e amministrazioni. Pertanto, oggi ho presentato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale a convocare le parti sociali e i responsabili di Telecom Italia, della ditta Econet, oltre a quelli dell’azienda di manutenzione delle linee di telefonia subentrante a Econet, per trovare una soluzione che porti al mantenimento del livello occupazionale e, anzi, al potenziamento delle professionalità sul nostro territorio”.

Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).