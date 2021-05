Spacciano sui bus, arrestati da carabinieri in borghese

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

In risposta alle frequenti segnalazioni di episodi di furti, spaccio di sostanze stupefacenti e minacce ad autisti e passeggeri dei bus di linea dell’AMT genovese, i Carabinieri del Comando provinciale di Genova hanno avviato una campagna di controlli preventivi ed azioni di contrasto agli specifici episodi delittuosi, con l’impiego anche di personale in abiti civili dotati ed unità cinofile antidroga, che sta producendo buoni frutti.

Nella mattinata di ieri, infatti, militari della Compagnia di GE – Centro hanno arrestato due cittadini senegalesi che erano abituali utilizzatori dei mezzi pubblici, che peraltro utilizzavano sprovvisti del previsto titolo di viaggio, da loro utilizzato come luogo privilegiato di smercio di dosi al dettaglio di sostanze stupefacenti.

A bordo dell’autobus di linea “18”, un’apposita pattuglia in borghese notava un cittadino nordafricano che veniva avvicinato, con atteggiamento circospetto, da alcuni giovani i quali subito dopo l’incontro scendevano frettolosamente dal mezzo. I militari hanno proceduto allora a fermare ed identificare il sospetto, a sottoporlo a perquisizione personale recuperando, sul posto, nascosti all’interno di uno zaino 70 dosi di “eroina” per un peso complessivo di circa 40 gr., circa 20 gr. di “cocaina” suddivisa in 30 dosi, 1 flacone di metadone e oltre 250 € in contanti verosimilmente provento dell’illecita attività.

A seguito di successive perquisizioni domiciliari, venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro ulteriori 38 dosi di “cocaina/crack” per un peso complessivo di 65 grammi e oltre 2.000 € in contanti, il tutto riconducibile all’arrestato. A seguito di perquisizioni di locali riconducibili ad un coinquilino, presente nella medesima abitazione, venivano altresì sequestrati 210 gr. di “cocaina”, più di 630 gr. di “eroina”, 4 “dischi” di cocaina/crack ancora da tagliare per un peso pari a 40 grammi e ulteriori 130 dosi di “cocaina/crack” per complessivi grammi 80, nonché materiale per il confezionamento, sostanza da taglio e due telefonini.

Entrambi gli arrestati sono ora in regime di detenzione presso il carcere di Marassi a disposizione e nelle prossime ore verranno sottoposti ad interrogatorio.

Continuano i servizi preventivi ad “alto impatto” dei Carabinieri delle tre Compagnie urbane – Sampierdarena, Genova Centro e San Martino – sui principali autobus di linea, anche in orari serali e notturni, per contrastare il deprecabile fenomeno dello smercio di droga a bordo dei mezzi pubblici, tutelare l’incolumità di passeggeri e autisti, in piena collaborazione con le Autorità dell’AMT costantemente provvedono a segnalare al Comando Provinciale quali sono le linee e, soprattutto, gli orari ritenuti più a rischio.