Sestri: “Viadotto chiuso ai mezzi pesanti, intervenga il ministro” (9)

“Chiusura al transito per i mezzi pesanti del viadotto autostradale tra Lavagna e Sestri Levante. E’ una vergogna che solo oggi, a distanza di quasi tre anni dal tragico crollo del Ponte Morandi, Autostrade per l’Italia e Ministero delle Infrastrutture si siano resi conto della gravità in cui versa la struttura. I liguri continuano a subire danni gravissimi e forti disagi per la pessima gestione, da parte dei concessionari, delle tratte da Ventimiglia a Sarzana. Ricordiamo che, anche a causa dei cantieri infiniti, sulle nostre autostrade si sono verificati diversi incidenti mortali. Chiediamo che il ministro Enrico Giovannini venga di persona in Liguria a verificare la situazione e intervenga urgentemente con i fondi necessari. Va garantita l’incolumità e la sicurezza di persone e merci “.

Lo hanno dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi e il presidente della III commissione regionale Attività produttive Alessio Piana (Lega).