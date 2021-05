San Colombano: “Passi carrabili, costo raddoppiato”

Da Claudio Solari, Mirco Aste e Paola Repetto, consiglieri comunali

Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo Comune di San Colombano Certenoli, riceviamo e pubblichiamo

A San Colombano Certenoli, nei primi 6 mesi della nuova Amministrazione Comunale oltre agli aumenti di Irpef (addizionale comunale) e Tari per le famiglie numerose è aumentato per gli ex passi carrabili comunali, ora “canone unico” del fondovalle l’imposta raddoppiando. Il Comune ha scelto di uniformare l’imposta a quella richiesta da Città Metropolitana per i passi carrabili lungo la strada statale. Da 4 euro si passa a 8 euro al metro lineare.