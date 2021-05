Recco: ‘porta a porta’, domani il secondo incontro virtuale

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Questo pomeriggio, sulla piattaforma Zoom, si è svolto il primo dei tre incontri, in modalità virtuale, programmato per informare sulla partenza del servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” nella zona Est di Recco. Agli intervenuti sono state proposte, anche attraverso slide, tutte le informazioni che è opportuno conoscere sul ciclo dei rifiuti, partendo dalle istruzioni dettagliate per una corretta separazione, per fare di Recco una città migliore dal punto di vista del decoro urbano e in linea con la difesa dell’ambiente.

Hanno introdotto l’incontro il sindaco Carlo Gandolfo, l’assessore all’ambiente Edvige Fanin. Le informazioni sul nuovo servizio sono state fornite da Stefano Ambrosini, collaboratore esterno del Comune.

L’appuntamento con la seconda videoconferenza è in programma domani, quello successivo venerdì prossimo, sempre alle ore 18.30.

