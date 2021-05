La scrittrice Paola Volpi ha vinto la prima edizione del Premio internazionale “Universum del Patrimonio Femminile”. Scopo del premio è quello di individuare figure di donne, protagoniste del proprio tempo, che si sono distinte per meriti particolari, come modelli di riferimento, in ogni campo della società. La cerimonia di premiazione, si è tenuta a Milano, presso il Conservatorio Giuseppe Verdi, l’8 maggio.

(foto Massimo Procopio)