Recco: impianti riscaldamento accesi fino al 16 maggio

A causa delle basse temperature registrate in questi ultimi giorni e in previsione del persistere di condizioni meteorologiche variabili è previsto il prolungamento del periodo di accensione degli impianti termici. L’ulteriore proroga è stata decisa dal sindaco Carlo Gandolfo con un’ordinanza che stabilisce la possibilità di mantenere accesi gli impianti di riscaldamento nel territorio comunale da oggi e fino al prossimo 16 maggio, per una durata massima di 8 ore giornaliere.

