Rapallo: reddito cittadinanza, 4 beneficiari fanno i giardinieri

Il Comune di Rapallo ha attivato progetti utili alla collettività a favore di quattro soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza.

In base al decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 e nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l’Inclusione sociale, chi beneficia del reddito è tenuto a offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività (che spaziano dall’ambito culturale a quello ambientale e di tutela dei beni comuni) nel proprio Comune di residenza.

A partire dal mese in corso e per un totale di otto ore settimanali, le persone che hanno risposto affermativamente alla chiamata del Comune di Rapallo sono impegnate in lavori a supporto della manutenzione del verde pubblico, con particolare riferimento al vivaio comunale e al giardino di Villa Tigullio.