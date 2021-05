Portofino: sentiero di Castello Brown, una meraviglia

Inaugurato due anni fa, piace sempre più il sentiero che dalla “Ciappea”, in fondo al Molo Umberto I°, sale al Castello Brown. Un percorso che si snoda per circa 800 metri offrendo alla vista punti panoramici meravigliosi; tra un verde costantemente curato da due giardinieri. L’accesso al sentiero dà diritto anche a visitare Castello Brown e giardino al prezzo invariato di 5 euro. I turisti che lo percorrono, rimangono entusiasti.Chi lo per

Da quest’anno, come noto, il Comune gestisce direttamente, oltre all’autosilo, il porto, il parcheggio di Paraggi, il campetto di San Sebastiano e il Castello.

Nella foto l’inaugurazione del sentiero che conduce a Castello Brown