Pallanuoto F/ Giulia Millo presenta la sfida Bogliasco Trieste

Il capitano biancazzurro Giulia Millo presenta la sfida col Trieste in programma domani pomeriggio alle 14 alla Vassallo e visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Bogliasco 1951’.

La gara è il recupero della partita valida per il quinto turno della Final Round di Serie A1, non disputata lo scorso 24 aprile, e rappresenta l’impegno conclusivo della stagione biancazzurra. Una vittoria sulle giuliane, già affrontate altre quattro volte quest’anno tra campionato e Coppa Italia, significherebbe per la formazione di Mario Sinatra appaiare al quinto posto nella classifica finale la Rari Nantes Florentia. Un piazzamento di assoluto rilievo per una squadra dall’età media giovanissima e composta in larga parte da ragazze formate nel settore giovanile della società levantina.

L’intervista completa è disponibile al link: Il capitano biancazzurro Giulia Millo presenta la sfida col Trieste che chiuderà la stagione – YouTube