Lavagna: “Mensa scolastica, migliorie a pasto e modalità”

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante informa che Ieri, lunedì 10 maggio, dopo varie prove dall’esito positivo, il Servizio di Refezione Scolastica del Comune di Lavagna ha iniziato la nuova modalità di somministrazione dei pasti che prevede lo sporzionamento conforme alle linee guida dettate per l’emergenza Covid-19 in sostituzione della misura straordinaria di Lunch Box iniziata a settembre a causa della pandemia.

Elisa Vaccarezza, delegata alla Pubblica Istruzione commenta così: “È volontà dell’Amministrazione Comunale che il servizio di refezione scolastica operi al meglio affinché i nostri utenti siano soddisfatti sia per ciò che concerne la qualità, che per le modalità con cui viene fornito il pasto . Non è stato semplice cambiare in corso d’anno, ma grazie alla disponibilità della Ditta a cui ci affidiamo, al lavoro degli Uffici preposti ed alla grande collaborazione avuta con la Dirigente Scolastica e la Commissione Mensa, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che, seppur al termine dell’anno scolastico in corso, servirà per ripartire a Settembre in maniera efficiente e rodata”.