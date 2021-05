Chiavari: adeguamento sismico per Istituto Tecnico e Liceo Delpino

La Città Metropolitana di Genova ha approvato il progetto esecutivo di adeguamento sismico dell’Istituto Statale “In Memoria dei Morti per la Patria” e Liceo Marconi-Delpino” di Via Castagnola 11 e avvia l’iter di affidamento dei lavori.

Il Consigliere metropolitano Marco Conti, esponente di Fratelli d’ Italia: “rendiamo sicure le nostre scuole e investiamo per il futuro dei nostri ragazzi”.

“Era l’11 dicembre 2019 quando fu affidata la progettazione definitiva ed esecutiva di adeguamento sismico della succursale di Via Castagnola 11 dell’Istituto in Memoria dei Morti per la Patria e del Liceo Marconi-Delpino – dichiara il Consigliere metropolitano ed esponente di Fratelli d’Italia Marco Conti – percorso che si è concluso lo scorso 6 maggio con l’atto dirigenziale che ha approva il progetto di fattibilità e avviato l’iter di affidamento dei lavori”.

“Un investimento che sfiora i 2 milioni di euro che conferma e ribadisce la volontà dell’Ente guidato dal Sindaco Marco Bucci di investire sulla scuola e sul futuro dei nostri ragazzi – prosegue Marco Conti – questa amministrazione metropolitana fin dal suo insediamento ha perseguito l’obiettivo di risanare e mettere in sicurezza il bilancio, garantendo al contempo gli investimenti necessari alle esigenze del territorio e delle sue istituzioni scolastiche”.

“Puntuale e costante è l’attenzione rivolta agli edifici scolastici da parte della Città Metropolitana grazie al lavoro che quotidianamente svolgono sia il dirigente che il personale dell’Ufficio Edilizia – conclude il Consigliere Conti – a tutto ciò va aggiunta l’azione politica di raccolta delle istanze sul territorio da parte di noi Consiglieri, coadiuvati dal delegato e amico Guido Guelfo”.