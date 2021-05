Camogli: “Piscina, nessuna risposta dal Comune, solo attacchi”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Ho letto la Non risposta del Sindaco Olivari alla richiesta di comunicare le tempistiche per risolvere il problema della copertura della piscina.

Anche questa volta noto di come l’ Amministrazione Comunale mi attacchi a livello personale, priva di argomentazioni, quando invece dovrebbe assumersi le responsabilità di quello che sta accadendo e non imbattersi in inutili polemiche con chi non ha colpe di questa situazione, ma semplicemente l’ha messa in evidenza e chiede risposte nell’interesse della comunità.

Così facendo l’Amministrazione non fa altro che darmi ragione su tutta la linea, evidenziando tutto il suo affanno ed una scarsa valutazione politica delle priorità costringendoci a dibattere su ripetute variazioni di bilancio, che ricordiamo bene, perché non riesce a fare una programmazione a medio lungo termine.

Non si giochi sulle parole per eludere le domande, ma si diano risposte ai cittadini e tempistiche di intervento certo, sarò il primo ad esserne felice.