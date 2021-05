Camogli: aggiornamento sulla piscina Giuvva Baldini

Dalla pagina Fb Francesco Olivari Sindaco

Molto proficuo l’incontro di questa mattina presso la sede della Rubner Holzbau di Bressanone.

L’Ingegner Giorgio Fassi ha illustrato il progetto esecutivo in fase di ultimazione all’Ingegner Oskar Rainer di Rubner che lo ha pienamente condiviso.

Preziosi inoltre i suoi consigli logistici: avendo a suo tempo realizzato la copertura della piscina, ha dato importanti indicazioni sull’allestimento dei ponteggi e sul taglio delle travi in determinati punti strutturali, che permetteranno di accelerare e agevolare il lavoro di demolizione della copertura stessa.

Prevediamo quindi di approvare il progetto esecutivo nel brevissimo periodo e di procedere celermente, entro i primi 10 giorni di giugno, all’affidamento dei lavori, terminati i quali (fine luglio) la piscina scoperta sarà immediatamente utilizzabile per la restante bella stagione.

Stiamo contemporaneamente vagliando anche soluzioni alternative per la copertura: ieri mattina si è presa in considerazione la realizzazione di una copertura a pallone che, verificatane la fattibilità, potrebbe essere portata a termine nel prossimo autunno.

E’ nostro impegno valutare, di concerto con il gestore, le soluzioni migliori che consentano di rimettere in funzione l’impianto, e ai nostri atleti, a cittadini e ospiti di fruirne prima possibile.