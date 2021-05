Autostrade: Tosi, “Viadotto A12, ennesimo esempio di incuria” (4)

Dall’ufficio stampa dl Movimento 5 Stelle – Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Chiuso al traffico pesante il viadotto di Valle Ragone sull’A12, tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante, per evidente ammaloramento dell’infrastruttura. Una decisione, apprendiamo, presa in Prefettura dopo l’ispezione condotta dai tecnici del MIT”.

Lo dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi, che aggiunge: “A tre anni dalla tragedia del ponte Morandi, questa notizia ci dice tre cose: che Aspi continua a non dare priorità assoluta allo stato di salute dei manufatti sulla rete che ha in concessione; che continua a non imparare dai propri errori e infatti il ponte sull’A12 è in condizioni più che precarie; e che questa è un’emergenza nazionale. La sicurezza delle infrastrutture deve essere al primo punto dell’agenda di Aspi… e invece non solo per Aspi non lo è, ma pare che la concessionaria addirittura non abbia nemmeno avvisato Regione sullo stato di degrado del viadotto in questione”.

“I controlli, che vanno avanti da quando è crollato il Morandi, a che punto sono? Quali altre amare sorprese dobbiamo aspettarci dopo anni di incuria e ingordigia? Mentre noi ci facciamo queste domande, c’è chi pensa a sproloquiare sul ponte sullo stretto di Messina! Prima di pensare a spendere miliardi su opere peraltro assurde, pensiamo a mettere i sicurezza quelle esistenti, onde evitare che le nostre vite siano perennemente in pericolo”.

“Come M5S, ci uniamo alla sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio e come lei ci chiediamo come mai Aspi non abbia dato priorità alle segnalazioni già fatte in merito al viadotto di valle Ragone. Chiederemo di audire al più presto Autostrade per l’Italia nella competente Commissione regionale: la concessionaria spieghi come sia stato possibile arrivare a questa situazione”, conclude Tosi.