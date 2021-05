Autostrade: le immagini del viadotto di Villa Ragone (2)

Da Marco Conti, consigliere Città Metropolitana di Genova, riceviamo e pubblichiamo

Questa la lettera inviata ad Autostrade per l’ Italia con richiesta informazioni e segnalazione su condizioni piloni di sostegno del viadotto A12 nel Comune di Sestri Levante.



Spett.le Autostrade per l’Italia S.p.A,

con la presente il sottoscritto Marco Conti – Consigliere Comunale del Comune di Sestri Levante – comunica che oggi, lunedì 20 agosto 2018, ha svolto un sopralluogo per verificare le condizioni dei piloni di sostegno del viadotto autostradale, di Vostra competenza, che attraversa loc. Villa Ragone. Faccio presente che non sono un tecnico e pertanto non posso dare valutazioni sulle condizioni strutturali dei piloni ma ritengo che le fotografie allegate diano già una chiara indicazione sulla necessità di mettere in atto interventi di manutenzione conservativa.Nell’occasione vorrei avere una relazione sugli interventi di manutenzione che sono stati effettuati nell’ultimo quinquennio e quali sono stati programmati per i prossimi anni, nella tratta di Vostra competenza che attraversa il Comune di Sestri Levante.Grato della Vostra collaborazione, resto in attesa di un cortese riscontro.