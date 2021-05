Sestri: “Il Maggio dei libri”, le iniziative

Da Comunicazione Mediaterraneo Servizi riceviamo e pubblichiamo

Anche quest’anno il Sistema Bibliotecario Urbano di Sestri Levante aderisce a Il Maggio dei Libri, una ricorrenza che quest’anno, complice il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, assume un significato particolare e proprio in sintonia con le celebrazioni dedicate al Sommo Poeta che guardano il tema Amor… e i tre filoni di approfondimento “Amor… ch’a nullo amato amar perdona”, “Amor… che nella mente mi ragiona” e “Amor… che move il sole e l’altre stelle”.

Quindi con questa edizione Il Maggio dei Libri vuole proporre un viaggio che abbia per tema portante Amore, sotto le sue varie sfaccettature, inteso sia come sentimento, sia come desiderio a conoscere e comprendere, sia come forza vitale; amore per l’arte, amore per la storia, amore per la cultura, amore per la natura, amore per la lettura… E quale miglior modo se non pensarlo come attività da svolgere all’aperto e dedicata ai bambini e alle loro famiglie?

Il 15-16 maggio ci saranno anche i Kid Pass Days, la tradizionale “maratona” di iniziative organizzate dai musei italiani “a misura di bambino” e anche quest’anno il MuSel – Museo Archeologico e della Città aderisce.

Proprio per questo Sistema Bibliotecario Urbano e MuSel si sono uniti per proporre per domenica 16 maggio una nuovissima iniziativa “Fiabe itineranti”, una passeggiata nel verde con letture animate per bambini dai 3 ai 99 anni. In quest’anno particolare è un messaggio che assume ancora di più un valore particolare sia perché vede la continua sinergia dei due enti che hanno sede a Palazzo Fascie, il palazzo della cultura, sia perché l’iniziativa si basa sul cosiddetto “turismo di prossimità”, un modo di “viaggiare” e scoprire le bellezze che abbiamo a pochi passi da casa. E’ proprio questa la formula scelta dal Comune di Sestri Levante e da Mediaterraneo Servizi, tramite MuSel e Sistema Bibliotecario Urbano, per poter svolgere in completa sicurezza una delle prime attività appositamente dedicate alle famiglie con bambini. Anche la meta sarà un po’ insolita: vi porteremo infatti alla scoperta del Parco Urbano di Monte Pagano, tra San Bartolomeo della Ginestra e Riva Trigoso, un sentiero facile e adatto anche ai camminatori poco esperti.

“Fiabe itineranti” è prevista per domenica 16 maggio, alle ore 16.30. E’ a partecipazione gratuita, ma in ottemperanza alle regole Covid-19 il numero massimo di partecipanti è 15, è pertanto richiesta la prenotazione anticipata all’Ufficio Iat – Biglietteria del MuSel, in Corso Colombo 50. In caso di superamento del numero di iscritti è possibile organizzare un secondo turno con partenza alle ore 18. A tutti i partecipanti sarà dato un biglietto scontato per una visita al MuSel. A Palazzo Fascie, inoltre, fino al 30 maggio sarà possibile visitare gratuitamente la mostra “Luigi Grande. L’arte nel vento”, curata dalla figlia Erica e organizzata dal Comune e da Mediaterraneo Servizi, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, al sabato e alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni all’iniziativa “Fiabe itineranti”, tel. 0185 478530, e-mail: iat@comune.sestri-levante.ge.it