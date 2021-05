‘Santa’: a Gavirate pieno di medaglie per la Canottieri Argus

Dall’ufficio stampa della Canottieri Argus riceviamo e pubblichiamo

Quattro vittorie a Gavirate per la Canottieri Argus

Buon bottino di medaglie per la Canottieri Argus di Santa Margherita Ligure a Gavirate (Varese), per il Meeting nazionale di società e universitario. I sammargheritesi del presidente Claudio Marsano, allenati da Filippo Dato, hanno ottenuto quattro vittorie e numerosi piazzamenti. in evidenza Leonardo D’Andrea, che ha vinto nel singolo 7,20 Cadetti maschile con il bel tempo di 06:21:70. Lorenzo Caperoni ha vinto la stessa gara nella categoria Allievi B1 maschile con il tempo di 05:16:10. Michelle Castania si è imposta ancora una volta nel singolo 7,20 Allievi C femminile con il tempo di 05:07:10. Leonardo D’Andrea ha vinto nel singolo Cadetti maschile con il tempo di 05:59:10. Oscar Canale e Lorenzo Caperoni nell’ultima gara della giornata hanno chiuso a 70 centesimi di secondo dai vincitori: poco meno di un metro di distanza.

RISULTATI

DOPPIO Under 17 M Qualificazione 4: terzo posto Leonardo Di Lascio e Matteo Loddi (+6:10:0). SINGOLO Over 17 M Qualificazione 3: terzo posto Francesco Russo Verderame (+0:12:30). SINGOLO 7,20 Cadetti M Finale 3: primo posto Leonardo D’Andrea (06:21:70). DOPPIO Cadetti M Finale 7: quarto posto Lorenzo Pigozzi e Samuele Campestre (+0:27:30). DOPPIO Allievi C F Finale 2: sesto posto Ester Canale e Miriam Elkamili (+0:50:60). SINGOLO 7,20 Allievi B1 M Finale 4: quinto posto Oscar Canale (+1:12:70). SINGOLO 7,20 Allievi B1 M Finale 6: primo posto Lorenzo Caperoni (05:16:10). DOPPIO Allievi B1 F Finale 1: quarto posto Bianca Bernardi e Giulia De Benedetti (+0:30:90). SINGOLO 7,20 Allievi B1 F Finale 1: primo posto Michelle Castania. (05:07:10). DOPPIO Over 17 M Qualificazione 1: quarto posto Leonardo Di Lascio e Francesco Russo Verderame (+0:6:70). SINGOLO Cadetti M Finale 2: terzo posto Lorenzo Pigozzi (+0:29:20). SINGOLO Cadetti M Finale 4: primo posto Leonardo D’Andrea (05:59:10). DOPPIO Cadetti F Finale 1: sesto posto Sibilla Penna e Giada Castellini (+0:44:20). SINGOLO 7,20 Allievi C F Finale 1: settimo posto Miriam Elkamili (+1:57:40). SINGOLO 7,20 Allievi C F Finale 5: sesto posto Ester Canale (+0:38:70). SINGOLO Allievi C M Finale 5: ottavo Pietro Spinosi (+1:35:80). DOPPIO Allievi B1 M Finale 2: secondo posto Oscar Canale e Lorenzo Caperoni (+0:0:70).

Caperoni eCanale con il presidente Marsano

Caperoni Lorenzo primo sul singolo

Leonardo D’Andrea primo sul singolo cat.cadetti

Oscar Canepa e Lorenzo Caperoni secondi nel doppio