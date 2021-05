Recco: ruba motorino; cerca di farlo salire in treno, bloccato

Dal Portavoce della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La scena che si è presentata davanti ai poliziotti nella tarda serata di venerdì scorso all’interno della stazione di Genova Principe, era quasi surreale: un uomo con un ciclomotore sul marciapiede del binario 20, l’ultimo della scalo, stava cercando di salire a bordo di un treno. Gli Agenti della Polfer di Principe lo hanno bloccato prima che il treno partisse sottoponendolo immediatamente ad un controllo.

Gli accertamenti sul posto hanno fatto emergere che il mezzo era stato rubato poche ore prima nel Comune di Recco; a carico dell’uomo, un 52enne originario di Palermo senza una fissa dimora, sono risultati numerosi precedenti di Polizia proprio per reati contro il patrimonio, nonché l’Avviso Orale con prescrizioni emesso dal Questore di Alessandria.

Le sorprese sono poi proseguite per i poliziotti: durante il controllo il soggetto è stato trovato in possesso di un aspersorio con il relativo secchiello, lo strumento sacro utilizzato nelle funzioni religiose per irrorare l’acqua benedetta. Al riguardo, non ha saputo giustificare il possesso dei due oggetti, entrambi d’argento, né tantomeno ha riferito da dove provenissero.

Al termine delle verifiche l’uomo è stato denunciato per ricettazione e il ciclomotore restituito al legittimo proprietario. Rimangono ancora sotto sequestro i due oggetti liturgici in attesa di capire da quale luogo siano stati trafugati.