Recco: aperto il Karma Kaffè in piazzetta del Suffragio

In realtà si trova in via Roma, al civico 122, nel bel palazzo, recentemente restaurato, dove per anni i recchesi trovavano l’edicola Piantato prima e Monterastelli dopo. Stamattina presto ha aperto il Karma Kaffè, un bar caffetteria gestito da Cia Dimarco e Silvia Rodino. Stamattina molti recchesi hanno fatto colazione al Karma Kaffè. Il piccolo bar, arredato con cura, tavolini e sedie colorate fuori, rappresenta una ulteriore sfida al Covid dopo la riapertura, poco distante, del Bar Peragallo, ad opera del trentacinquenne Farid Ghulam.