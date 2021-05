Rapallo: porto, avviata la ricostruzione con Bizzi e Toti

Non si è trattato della posa della prima pietra, semmai del primo recupero, con la draga, di uno dei tanti massi gettati all’interno del porto dalla mareggiata che il 29-30 ottobre 2018 ha distrutto la diga foranea del porto Riva di Rapallo. Il presidente della Regione Giovanni Toti ha voluto sottolineare l’avvio dei lavori al porto, ultima grande opera di ricostruzione dopo la strada per Portofino, lo scalo di Santa Margherita Ligure. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha ricordato che c’erano due sole strade da seguire: o la revoca della concessione con anni di cause e di stop o il ricorso ad un privato. Quest’ultimo è arrivato, Davide Bizzi, bolognese ma più riservato dei liguri e schivo davanti alle macchine fotografiche e cineprese. Pochissime parole: daremo il minor disturbo possibile a Rapallo usando la via del mare; puntiamo sul rispetto dei tempi di ricostruzione; stesso concetto esprime Antonio Savarese, amministratore delegato di Savarese Costruzioni alla testa del pool di imprese impegnato nella ricostruzione.

A parlare di ciò di cui nessuno aveva mai osato parlare con tanta chiarezza l’avvocato Salvatore Sanzo, presidente del consiglio di amministrazione della “Porto turistico internazionale Riva” che afferma come il “lavoro più impegnativo inizi adesso” ed elenca i motivi auspicando che tutti abbiamo la volontà di arrivare ad un accordo: la rimessa in piena cristallina gestione dello scalo; la rassicurazione dei creditori della precedente gestione.

