Rapallo: “Non ci può essere ripartenza senza infrastrutture” (2)

Dall’ufficio stampa di Domenico Cianci, consigliere regionale “Cambiamo!”, riceviamo e pubblichiamo

L’impatto economico di un porto è inconfutabile: turismo, occupazione, servizi, commercio. Senza dimenticare l’importanza della tutela dell’abitato.

Il ritorno alla piena operatività dello scalo di Santa Margherita, e il cantiere che giorno dopo giorno prende forma al “Carlo Riva” di Rapallo, sono certamente due notizie positive per tutto il Tigullio.

Questa mattina, insieme al presidente Giovanni Toti, siamo stati proprio a Rapallo: abbiamo ascoltato dal sindaco Carlo Bagnasco, e dall’amministratore delegato di Bizzi & Partners, il cronoprogramma degli interventi la cui fine è prevista per maggio 2022. Un’opera attesa dalla terribile mareggiata dell’ottobre 2018 che devastò lo scalo e il lungomare.

La messa in sicurezza del “Carlo Riva” sarà anticipata dalla bonifica del golfo, per la quale Regione Liguria ha stanziato 10 milioni di euro, e dal ripristino del molo dei battelli: non ci può essere ripartenza senza infrastrutture!