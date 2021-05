Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha posto sotto sequestro la spiaggia di Trelo (nella cartina le due zone) dove erano stati trovati frammenti di amianto. La decisione su imput dell’Asl e dei Carabinieri forestali. L’amministrazione comunale, in via di massima urgenza, ha reperito la ditta che effettuerà la bonifica. In corso le indagini per capire il perché dei frammenti amianto su questa pregiata spiaggia di San Michele.