Lotta/ Ancora medaglie per la squadra chiavarese

Prima giornata del Campionato Italiano Cadetti di Lotta 2021, con lo stile libero e la femminile oggi sulle materassine del PalaPellicone. Centoventisette tra lottatori e lottatrici di tutta Italia si sono contesi il titolo nazionale a Ostia.

Due gli atleti in competizione per la squadra chiavarese, Robert Ausilio (sotto leva) e Leandro Bianchi. Robert ha lottato contro ragazzi di una categoria superiore alla sua, ha lottato contro un ragazzo Pugliese ed ha perso e purtroppo non è stato ripescato. Ora si preparerà per il prossimo campionato italiano per la sua categoria esordienti, mentre Leandro Leandro ha vinto 3 incontri ed al secondo turno ha perso contro un ragazzo livornese che ha poi vinto la categoria. E’ riuscito a conquistare un ottimo terzo posto e la medaglia di bronzo.