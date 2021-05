Lettere/ Camogli: a proposito di parcheggi…

Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo

Faccio riferimento all’attentissimo articolo apparso ieri su Levante News per segnalare, “ad abundantiam”, che nel Viale dei Cipressi (là dove vennero a suo tempo realizzati i prestigiosi parcheggi auto per residenti) da ben tre mesi (fino dall’inaugurazione della cosiddetta area fitness) giace, transennato, un grosso escavatore che, per la sua mole, preclude la sosta ad un paio di autovetture.

Dato l’esito preoccupante del primo weekend “liberi tutti”, con auto e moto posteggiate indiscriminatamente (ho visto motocicli sistemati tra le autovetture in zone riservate a queste ultime, in un paio di casi abbattuti sul cofano delle auto vicine), non sarebbe il caso di assumere adeguate iniziative al fine di evitare sterili ed inquinanti caroselli di veicoli, magari vietando l’accesso a zone dove i parcheggi risultano già esauriti?

Vogliamo, una volta tanto, usare un po’ di lungimiranza?